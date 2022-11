Fost director general al Telecomunicatii CFR SA, arestat dupa ce si-a maltratat copiii. Ii batea si ii ameninta ca ii "baga jos" langa mama

Nicolae-Ciprian Vranceanu, fost director general al Telecomunicatii CFR SA, a fost retinut sambata, 12 noiembrie, de politistii din Brasov intr-un dosar in care este acuzat de violenta in familie, rele tratamente aplicate minorului si amenintare.Potrivit surselor din ancheta, citate de ziare.com, barbatul a fost reclamat chiar de catre cei trei fii minori, ramasi fara mama decedata fulgerator in urma cu aproximativ 2 ani.Parchetul de pe langa Judecatoria ... citeste toata stirea