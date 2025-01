Fost director trimis in judecata de DNA Brasov pentru luare de mita si abuz in serviciu

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatilor:MARIN IONUEs MIRCEA, la data faptelor director al Serviciului Public Local de Termoficare Brasov (S.P.L.T. Brasov), pentru comiterea infractiunilor de luare de mita in forma continuata si abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul ... citește toată știrea