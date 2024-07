Fost politist, acum le vindea "grade" colegilor

Profesorul universitar brasovean banuit ca a vandut examene cu 500 - 2.500 de lei "bucata" a fost retinut in noaptea de joi spre vineri, 4/5 iulie. Desi nu este confirmat oficial, profesorul are 72 de ani si ar avea catedra la Universitatea "Spiru Haret" Brasov.In acest caz, 20 de perchezitii au fost facute in acest dosar, pe 4 iulie. Au fost puse in executare 9 mandate de aducere emise fata de 15 persoane, dintre care 8 agenti de politie si un subofiter jandarm, pentru audieri la sediul ... citește toată știrea