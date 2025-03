Fost purtator de cuvant al BOR: Educatia din Romania este fragila. Un om needucat este usor de manipulat

Educatia precara din Romania favorizeaza manipularea si violenta verbala din spatiul public, avertizeaza Vasile Banescu, fostul purtator de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), in prezent membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA), intr-o interventie la Prima."Educatia din Romania este foarte fragila. Vedem asta in spatiul public, ma refer la roade concrete in mintile unor oameni care merg la vot sau care se manifesta in spatiul public asa cum stim. [Educatia slaba] A ... citește toată știrea