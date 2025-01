Fosta cantina a Consiliului Judetean Brasov va fi reabilitata

In baza contractului incheiat in noiembrie 2024 cu firma SC Rap Development SRL, autoritatea judeteana a transmis ordinul de incepere a lucrarilor cu data de 20 ianuarie 2025. Dupa procedurile de predare a amplasamentului care vor avea loc luni dimineata, antreprenorul va trece la organizarea de santier si va initia prima etapa de lucrari constand in desfiintarea infrastructurii interioare a cladirii. Potrivit termenului stabilit prin contract, lucrarea trebuie finalizata in decurs de 12 luni. ... citește toată știrea