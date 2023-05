Fugita din tara dupa ce a fost condamnata la 4 ani de inchisoare pentru favorizarea infractorului, fosta sefa DIICOT, fagaraseanca Alina Bica, a fost filmata in timp ce vinde pizza, in Italia, la terasa iubitului ei. Forma usoara de arest pe care o are Alina Bica in Italia ii permite acesteia sa desfasoare astfel de activitati. Alina Bica este obligata sa fie la domiciliu, in casa, intre orele 23:00 si 07:00 dimineata. In restul timpului aceasta poate sa lucreze si chiar sa paraseasca orasul. ... citeste toata stirea