Fostii proprietari "taie" 207 de metri patrati din terenul Spitalului Judetean Brasov

Consiliul Judetean Brasov va trebui sa cedeze 207 metri patrati din terenul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov. Parcela respectiva, cu o valoare de 40.365 euro, urmeaza sa fie retrocedata fostilor proprietari, in baza unor decizii definitive ale instantelor.Demersurile pentru recuperarea terenului au fost incepute de fostii proprietari in urma cu mai multi ani, insa procesul a fost incheiat abia in luna martie a anului 2022.Pentru ca acest teren sa ajunga in posesia proprietarilor, ... citeste toata stirea