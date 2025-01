Fostul director al Serviciului Public Local de Termoficare Brasov - trimis in instanta pentru luare de mita

Fostul director al Serviciului Public Local de Termoficare Brasov a fost trimis in instanta, cu acord de recunoastere a vinovatiei, intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita.Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov au dispus sesizarea instantei de judecata, cu acordul de recunoastere a vinovatiei, in cazul lui Ionut Mircea Marin, la data faptelor director al Serviciului Public ... citește toată știrea