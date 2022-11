Fostul director de la Telecomunicatii CFR isi umilea copiii: Ii batea, ii punea sa se uite la filme porno sub amenintarea cu moartea. A fost arestat

Foto: ziare.comNicolae-Ciprian Vranceanu, fost director general al Telecomunicatii CFR SA, a fost retinut sambata, 12 noiembrie, de politistii din Brasov intr-un dosar in care este acuzat de violenta in familie, rele tratamente aplicate minorului si amenintare. Procurorii il invinuiesc pe acesta de comiterea a sase infractiuni: violenta in familie, prevazuta de art. 199 alin. (1) Cod penal raportat la art. 193 alin. (1) Cod Penal, amenintare, prevazuta de art. 206 alin. (1) Cod Penal, rele ... citeste toata stirea