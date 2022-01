Fostul patron al FC Brasov, Ioan Neculaie, se intoarce dupa gratii

Fostul patron al FC Brasov, Ioan Neculaie, a primit o noua condamnare, pentru incalcarea regimului armelor si munitiilor. Omul de afaceri brasovean se va intoarce dupa gratii pentru doi ani si doua luni Milionarul brasovean Ioan Neculaie se va intoarce in inchisoare. Fostul patron al echipei de fotbal FC Brasov va trebui sa stea dupa gratii doi ani si doua luni, dupa ce, in urma cu cinci ani, a tras cateva focuri de arma in rotile masinii sale. Acesta mai fusese inchis din toamna anului 2017 ... citeste toata stirea