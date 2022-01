Fostul patron la FC Brasov, dat in urmarire generala

Foto: Politia Romana l-a adaugat in categoria "Persoane urmarite" pe site-ul institutiei.Ioan Neculaie (64 de ani), fostul patron la FC Brasov, a fost condamnat vineri, 21 ianuarie, de Curtea de Apel Brasov, la 2 ani si 2 luni de inchisoare cu executare pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor.Pentru ca nu fost gasit la domiciliu de catre politisti, Neculaie a fost dat in urmarire nationala Politiei Romane. Fostul patron al FC Brasov apare in capul listei la "Persoane urmarite", ... citeste toata stirea