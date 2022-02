Fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov, Aristotel Cancescu, condamnat definitiv la inchisoare cu executare. Ce pedeapsa a primit fostul lider liberal

Fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov, Aristotel Cancescu, a fost condamnat la 7 ani si 10 luni de inchisoare pentru coruptie. Fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov si lider judetean al PNL, Aristotel Cancescu, a fost condamnat definitiv la 7 ani si 10 luni de inchisoare.Aristotel Cancescu a fost trimis in judecata in acest dosar, pe 17 decembrie 2014, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie DNA - Serviciul Teritorial Brasov. El a fost acuzat de abuz in serviciu ... citeste toata stirea