Fostul primar de la Beclean, PSD, Cosmin Leancu, executat silit pentru aproape 100.000 euro. Banii vor intra in contul Primariei

Primaria Beclean vrea sa recupereze prejudiciul inregistrat in urma unor lucrari de investitii din anul 2016. Este vorba despre suma de 464.335 lei (94.700 euro) pe care trebuie sa o plateasca la bugetul comunei fostul primar Cosmin Leancu si o firma pastorita de Calin Pop si unii angajati ai sai.Vor fi executati silit in baza titlului executoriu impus prin Decicizia penala nr. 124/AP/2024 din data de 9 februarie 2024, pronuntata de Curtea de Apel Brasov in Dosarul penal nr. 4964/226/2018 ... citește toată știrea