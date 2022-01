Fostul primar din Hoghiz, 4 ani si 4 luni de inchisoare

Fostul primar din Hoghiz, Ion Serban, si-a primit joi, 20 ianuarie, sentinta in prima instanta in dosarul in care a fost judecat pentru schema de fraudare a fondurilor UE la care a participat, cu prejudiciu de 5.960.034 lei reprezentand subventii pe pajisti de la APIA.Sentinta data de Tribunalul Brasov este de 4 ani si 4 luni de inchisoare, plus mentinerea sechestrului pe avere pana la incidenta sumei de 5.960.034 lei.4 ani i-a primit pentru "participatie improprie la folosirea sau ... citeste toata stirea