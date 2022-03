Fostul primar din Tarlungeni, trimis in judecata de DNA

Kiss Iosif, fostul primar al comunei Tarlungeni, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), se arata intr-un comunicat postat pe site-ul institutiei.Fostul edil este cercetat pentru infractiunea de instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.Alaturi de fostul primar, in dosar mai sunt cercetati Ion Claudiu Cazan (la ... citeste toata stirea