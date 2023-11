Consilierii judeteni brasoveni vor aproba in sedinta de plen de joi, 23 noiembrie, proiectul de reabilitare a cladirii de pe strada Nicolae Balcescu nr. 67 din municipiul Brasov, imobil in care a functionat sediul administrativ al Muzeului Judetean de Istorie Brasov. Pentru realizarea investitiei, Consiliul Judetean Brasov are in plan sa obtina o finantare nerambursabila, iar dupa finalizarea lucrarilor, in aceasta cladire ar urma sa se mute institutii aflate in subordinea Consiliului Judetean ... citeste toata stirea