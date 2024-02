Fostul sef al Gruparii de Jandarmi Mobile a fost condamnat la 1 an si 10 luni de inchisoare cu suspendare, dupa si-a folosit subordonatii pentru a renova casa socrilor, in timp ce i-a pontat la serviciu.Colonelul (r) Remus Ioan Cimpan, fost sef al Gruparii de Jandarmi Mobile Timisoara, a fost condamnat la 1 an si 10 luni de inchisoare cu suspendare, pentru abuz in serviciu. Colonelul a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei cu DNA.In toamna anului 2021, Directia Nationala Anticoruptie ... citeste toata stirea