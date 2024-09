In urma cu 50 de ani, a avut loc inaugurarea oficiala a drumului national Transfagarasan.Transfagarasanul a fost inaugurat oficial in 1974, iar anul acesta, pe 20 septembrie, se implinesc 50 de ani de cand avem in Romania "cel mai frumos drum din lume"Radu Zaharie, unul dintre cei mai experimentati ghizi montani ai judetului Sibiu a relatat cinci povesti despre Transfagarasan.Sunt 50 de ani de cand povestea construirii Transfagarasanului a fost prezentata in multe forme, de la scris, la ... citește toată știrea