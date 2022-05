Copiii care invata in doua scoli rurale si o gradinita din judetul Brasov se bucura acum de conditii moderne multumita Asociatiei BookLand.Asociatia BookLand a incheiat lucrarile de renovare a doua scoli si o gradinita amplasate in Homorod si Daisoara, comuna Ungra, judetul Brasov, in cadrul programului "Renovare scoli in mediul rural" al carui motto este Impreuna CONSTRUIM oameni!Scolile au fost construite la inceputul secolului trecut si au beneficiat pana in prezent doar de mici ... citeste toata stirea