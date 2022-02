Primele elemente de tehnica militara ale detasamentului Task Force Cougar au intrat miercuri seara in Romania, pe la vama Nadlac, anunta Ministerul Apararii.Militarii au ajuns in Romania in jurul orei 22.00 si se indreapta spre Sibiu, iar destinatia finala este Mihail Kogalniceanu.Convoiul format din transportatoare blindate si echipamente militare a avut culoar special de trecere la frontiera, iar camioanele s-au oprit intr-o parcare din punctul de frontiera.Fiecare coloana de masini ... citeste toata stirea