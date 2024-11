Foto. 1.800 de arbori si arbusti si plante perene au fost plantate in doar 2 zile in orasul Victoria

Peste 1.800 de arbori, arbusti si plante perene au fost plantati in 3 zone ale orasului Victoria in cadrul programului de regenerare urbana initiat de Asociatia Act for Tomorrow si Primaria Orasului Victoria. Noua padure urbana a fost platata cu specii de pin, ulm, mesteacan, lemn cainesc, stejar, frasin, in zona de sud a orasului, Parcul Central si alveolele adiacente si Spatiul verde din fata Primariei. Pe langa arbori si arbusti, in zona Parcului Central si al Primariei,,Au fost plantate ... citește toată știrea