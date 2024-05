Foto. 14 Mai, martirii din temnitele comuniste, comemorati in Piata Revolutiei

Ziua nationala de cinstire a martirilor din temnitele comuniste, instituita prin Legea 127 din 2017, a fost celebrata si anul acesta printr-o ampla manifestare desfasurata in Piata Revolutiei. Locul ales in fiecare an , din 2018 incoace, este unul simbolic: in fata Ministerului de Interne, loc de tortura pentru mii de luptatori anticomunisti dupa 1945. Sute de oameni s-au adunat langa statuia martirului Iuliu Maniu pentru a cinsti memoria celor care s-au sacrificat, luptand impotriva ... citește toată știrea