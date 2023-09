In fiecare an la 5 septembrie sarbatorim ziua SMURD Brasov, iar in acest an se implinesc 15 ani de la operationalizarea Serviciului SMURD la Brasov. La sediul ISU Brasov a fost organizat un ceremonial aniversar la care au participat autoritati judete si locale, dar si secretarul de stat si seful DSU Raed Arafat.,,In toti acesti ani s-a intervenit la 113720 de cazuri, au fost salvate mii de vieti si au fost asistate medical 120292 de persoane, dintre care 13068 au fost copii. De la o medie de ... citeste toata stirea