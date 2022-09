Foto. 300 de voluntari la actiunea "Let's Do It, Romania" organizata la Victoria. S-au strans 12 tone de gunoaie

Orasul Victoria a spus din nou ,,Prezent" la actiunea "Let's Do It, Romania" pentru un oras curat, cu mai putie deseuri. Peste 300 de voluntari au participat in ziua de 17 septembrie la aceasta actiune in urma careia au fost stranse 12 tone de gunoaie. Intalnirea voluntarilor a avut loc in fata sediului Primariei Victoria, unde au primit saci si manusi si apoi s-a pornit pe strazi. Actiunea a fost organizata de primarie. A fost cea mai numeroasa prezenta din judetul Brasov. Printre voluntari ... citeste toata stirea