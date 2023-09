Elevii au pasit astazi, 11 septembrie a.c., pe poarta scolii in prima zi din noul an scolar. Indiferent ca sunt boboci sau in ultimul an de scoala, elevii au trait emotiile si bucuria revederii cu colegii si dascalii lor. S-a pastrat si in scolile din Esara Fagarasului vechiul obicei, flori pentru profesorii diriginti, invatatori sau educatori.Scoala Gimnaziala ,,Ovid Densusianu" si-a deschis portileScoala ,,Ovid Densusianu" si-a deschis portile pentru a-si primi elevii in sali de clasa ... citeste toata stirea