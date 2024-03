Foto. ,,A(live)", expozitie de pictura contemporana cu maestrul Vasile Muresan Murivale

Artistul Vasile Muresan Murivale prezinta expozitia ,,A(live)"(,,Viata dupa viata") la Galeria Caminul Artei, strada Biserica Enei, numarul 16, Bucuresti, in perioada 26 februarie - 8 martie 2024. Programul de vizitare pana in 8 martie este cuprins intre orele 11 si 19, zilnic.,,In data de 2 martie a fost prezent la expozitia maestrului Murivale si tenorul baritonal George Dragomir, care prin vocea sa puternica, frumos timbrata a incantat audienta, atragand in galerie persoanele care se aflau ... citește toată știrea