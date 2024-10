Foto. A patra zi de interventie la incendiul din Muntii Fagaras. A fost in pericol si situl UNESCO "Codrii Seculari de la Sinca"

Este a patra zi de interventie a pompierilor in Muntii Fagaras pentru a stinge incendiul izbucnit la fondul forestier, in zona varfului Comisu."Incendiul la fondul forestier din Muntii Fagaras (zona varfului Comisu) se manifesta in prezent pe o suprafata de aproximativ 3 hectare, cu focare ascunse care ard in subteran, precum si cateva focare la suprafata care inca fumega. 30 de pompieri, alaturi de 6 lucratori de la Ocolul Silvic, continua interventia pentru lichidarea completa a incendiului. ... citește toată știrea