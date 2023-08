Un accident ca in cunoscuta serie de groaza "Final Destination" s-a petrecut luni, pe DN10, in Brasov. Un bustean desprins dintr-un TIR incarcat cu lemne a trecut prin geamul unei masini si a strapuns parbrizul.Accident desprins din filmele de groaza "Final Destination" in Brasov, unde un bustean a cazut dintr-un TIR incarcat cu lemne care circula pe DN10, pentru a strapunge apoi parbrizul masinii care ... citeste toata stirea