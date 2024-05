FOTO Accident cu opt victime in Bistrita-Nasaud. O masina condusa de un minor s-a rasturnat pe un drum forestier

Planul Rosu de Interventie a fost activat, marti seara, in Bistrita-Nasaud, in urma unui accident rutier in care au fost implicate opt persoane. Un tanar de 16 ani a murit, iar alti sapte au fost transportati la spital.Planul Rosu de Interventie a fost activat, marti seara, de autoritatile din judetul Bistrita-Nasaud, in urma unui accident rutier in care au fost implicate opt persoane.Un tanar de 16 ani, care conducea un autoturism pe un drum forestier, a murit, iar alti sapte au fost ... citește toată știrea