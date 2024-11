FOTO Accident grav in Giurgiu, intre un microbuz si un autototurism. O femeie a murit, alte sase persoane transportate la spital

Planul Rosu de Interventie a fost activat luni seara in Giurgu, dupa ce un microbuz cu calatori si un autoturism s-au ciocnit pe DN 6.Un microbuz cu calatori si un autototurism s-au ciocnit, luni seara, pe DN 6, in judetul Giurgiu, o femeie a decedat, iar alte sase persoane au fost transportate la spital. In microbuz se aflau 23 de persoane, fiind activat Planul Rosu de Interventie.Autoritatile din judetul Giurgiu au activat Planul Rosu de Interventie in urma unui accident ... citește toată știrea