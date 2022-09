Un accident a avut loc cu putin timp in urma pe Calea Bucuresti, in giratoriul de la Carrefour.Un cititor ne-a trimis imagini de la locul impactului. Un echipaj SMURD a ajuns la fata locului. Se pare c impactul a fost foarte violent. Roata din fata a unei motociclete pur si simplu a fost smulsa din furca.UPDATE"In jurul orei 19.10, pe strada Calea Bucuresti, din municipiul ... citeste toata stirea