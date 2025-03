Foto. Accident rutier grav pe DN1, intre Vladeni si Persani. Doua femei au decedat si alte trei persoane sunt ranite

Un grav accident rutier a avut loc pe DN1, intre Vladeni si Persani, in aceasta dupa amiaza. Impactul a avut loc intre un TIR si doua autoturisme in urma caruia doua persoane au decedat, iar alte trei au fost ranite."Accident rutier pe DN 1, intre localitatile Vladeni si Persani in care au fost implicate doua autoturisme si un TIR. La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerea, un echipaj de stingere si doua echipaje ... citește toată știrea