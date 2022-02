Un accident rutier grav s-a petrecut in aceasta seara pe DN1, la iesirea din Voila spre Sambata de Jos, in zona podului. Un autoturism si un TIR au intrat frontal in coliziune, iar din impact, autoturismul ajungand cu rotile in sus pe carosabil. Traficul este blocat pe ambele sensuri ... citeste toata stirea