FOTO Accident rutier in zona Jumbo

FOTO Accident rutier in zona JumboDistribuie daca iti place!Un accident de circulatie a avut loc, in aceasta dimineata, in zona Jumbo din municipiul Brasov.Din cauza drumului alunecos, soferul unui autocamion nu s-a putut inacara regulamentar in sensul giratoriu si a derapat. Din fericire, conducatorul auto nu a fost ranit. ... citește toată știrea