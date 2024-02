Foto. Accident rutier pe DN1, la Beclean. Printr-o manevra a soferului, o masina a fost aruncata pe un stalp de curent

Un accident rutier s-a petrecut marti, 13 februarie, in jurul orei 15.30, pe DN1, la intrarea in localitatea Beclean. Un autoturism care se deplasa spre Fagaras a fost aruncat pe un stalp de curent electric in urma unei manevre executate de conducatorul auto. Norocul barbatului aflat la volan a fost airbag-ul, care i-a salvat viata. Martorii aflati la fata locului povestesc modul in care s-a produs accidentul.,,S-a petrecut foarte repede, barbatul a incercat sa depaseasca, dar din fata venea ... citește toată știrea