FOTO Acoperisuri smulse de vant si copaci pusi la pamant, in mai multe localitati din judetul Brasov

Vantul naprasnic a facut pagube insemnate in mai multe localitati din judetul Brasov. Din fericire nu au fost inregistrate victime.Pompierii brasoveni au intervenit in ultimele 24 de ore, in mai multe localitati din judetul Brasov unde vantul puternic a facut ravagii.Acoperisurile mai multor blocuri din Zarnesti au fost smulse de rafalele de vant, iar mai multi copaci au fost doborati in Zarnesti, Poiana Marului, Predeal si Poana Brasov, potrivit ISU Brasov. ... citește toată știrea