FOTO Al doilea Sistem Patriot al Romaniei, pus in functiune la Capu Midia

Al doilea sistem de rachete Patriot din Romania, declarat gata de misiune la poligonul Capu Midia.In poligonul de la Capu Midia, a fost pus in functiune vineri, 14 iunie, al doilea Sistem Patriot al Romaniei din cele patru pe care le-a primit tara noastra.Exercitiul NATO Ramstein Legacy24 a avut loc in intervalul 3-14 iunie, in poligonul Capu Midia din Constanta, ... citește toată știrea