FOTO Alerta de incendiu la la Centrul de Ingrijire si Asistenta Videle. 75 de persoane, evacuate

O alerta de incendiu a fost anuntata, luni seara, la Centrul de Ingrijire si Asistenta Videle, cladire aflata in incinta Spitalului Orasenesc, care a fost inundata partial cu fum. 75 de persoane au fost evacuate.Pompierii au fost sesizati, luni seara, privind producerea unui incendiu la Centrul de Ingrijire si Asistenta Videle, aflat in incinta Spitalului Orasenesc, cladirea fiind partial inundata cu fum, tranmiste News.ro.Un numar de 75 de persoane au fost evacuate din cladire, in conditii