FOTO Artistul plastic brasovean Ovidiu Carpusor, invitat sa expuna la Los Angeles

Ovidiu Carpusor a fost invitat sa expuna alaturi de 70 de artisti din intreaga lume, la unul dintre cele mai reusite si importante Festivaluri Internationale de Arta organizate in Downtown - Los Angeles.Dupa participarile cu succes la Festivalurile Internationale de Arta din Londra, Venetia, New York, Rotterdam, Florenta, Amsterdam, Tokyo, etc, pictorul Ovidiu Carpusor a fost selectat si invitat sa expuna alaturi de 70 de artisti din intreaga lume, la unul dintre cele mai reusite si ... citește toată știrea