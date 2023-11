Sambata dimineata au fost pornite tunurile de zapada artificiala pe partiile Kanzel, Ruia si Doamnei, din Poiana Brasov.Avand in vedere conditiile meteo favorabile, in Poiana Brasov, sambata, au fost pornite instalatiile de producere a zapezii artificiale pe partiile Kanzel, Ruia si Doamnei.Datorita temperaturilor coborate din masivul Postavarul, mai exact -5 grade in Kanzel, au fost pornite tunurile pentru producerea de zapada artificiala pe partiile din Poiana Brasov.Scopul este de a ... citeste toata stirea