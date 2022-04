Foto. Augustin Radut, presedintele AFDPR Fagaras, s-a suit la ceruri. A fost condamnat de comunisti la 8 ani de detentie

Augustin Radut, presedintele filialei Fagaras a Asociatiei Fostilor Detinuti Politici, a decedat in dimineata de luni, 18 aprilie 2022, pe un pat de spital din Tg-Mures, la varsta de 85 de ani. O veste trista pentru familie, pentru fagarasenii care l-au cunoscut si pentru membrii AFDPR. Augustin Radut intregeste lotul din cer al celor care au suportat in inchisori, lagare de munca, in camerele de tortura sau cei haituiti prin munti ororile regimului comunist. Augustin Radut va ramane in ... citeste toata stirea