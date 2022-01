Foto. Aurica Craciun, 86 ani: ,,Trebuie sa fiti toleranti, ingaduitori, indepartati discordia". Bunicii de la AVIV au sarbatorit Mica Unire

Aurica Craciun are acum 86 de ani, a fost invatator in tinerete, iar mai apoi inginer la Uzina Tractorul din Brasov. Este unul dintre beneficiarii de la Centrul rezidential pentru persoane varstnice AVIV din Fagaras. Mica Unire a fost pentru el inca un prilej de a depana amintiri cu colegii din centru si de a-i indemna sa se bucure de fiecare moment din viata.,,Noi ca dascali am avut menirea sa-i apropiem pe oameni unii de altii astfel ca ei sa nu semene discordie. Inca din copilarie, in ... citeste toata stirea