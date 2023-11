Aurora Boreala a fost vizibila duminica seara in mai multe zone din Romania.Un fenomen meteo spectaculos a fost vizibil duminica seara pe cerul Romaniei - o aurora boreala rosiatica a fost imortalizata in mai multe zone din tara.Lumini rosii au format imaginea unei posibile aurore boreale. Pozele au fost publicate pe reteaua de socializare Facebook.Conform NewsMaker, imagini similare au fost observate si in R. Moldova, Ucraina, Kazahstan si Belarus, scrie News.ro."Aurora Boreala ... citeste toata stirea