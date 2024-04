FOTO Avalansa de mari dimensiuni in Muntii Fagaras, in zona Balea Lac

O avalansa de mari dimensiuni a avut loc in zona turistica Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras.O avalansa de mari dimensiuni s-a produs, miercuri, 3 aprilie, in zona Balea Lac, in Muntii Fagaras. Imagini cu valul de zapada dislocat au fost postate online de organizatia Avalanse in Carpati."A curs azi dimineata *Clasica de Balea*. Avand in vedere incalzirea brutala din ultima perioada, era de asteptat ca aceasta avalansa sa se produca. Surpriza vine oarecum de la ... citește toată știrea