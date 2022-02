Foto. Baia comunala, monument al dezinteresului local. Sauna era folosita la Fagaras inca de la inceputul secolului trecut

In urma cu un veac, cladirea era locul in care fagarasenii socializau si se imbaiauFrumoasele cladiri ale Fagarasului vechi au fost lasate in paragina20 de obiective din Fagaras au fost declarate monumente istoriceZiarul Monitorul de Fagaras va propune un itinerariu in lumea de poveste a vechii urbe. Fagarasul, spatiu istoric si cultural, leagan al civilizatiei romanesti, a fost unul dintre cele mai frumoase orase transilvane. Era o lume cosmopolita in care oamenii se respectau reciproc. ... citeste toata stirea