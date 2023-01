Foto. Bajbaiala de la podul Voila. Albia Oltului a fost subtraversata cu conducta de apa. S-a reluat furnizarea apei potabile

Lucrarile la podul de peste Olt, de la Voila, sunt tot in stadiul incipient. Mai precis la relocarea conductei prin care trecea apa necesara populatiei, care era legata de podul ce trebuie demolat. In aceasta saptamana, constructorul a subtraversat albia Oltului pentru conducta de apa ce deserveste satele Cincsor si Cincu. Lucrarea a fost subinchiriata de Con-A Sibiu unei firme din Alba Iulia. Numai ca in timpul lucrarilor, o vana de la conducta principala de alimentare cu apa s-a defectat. ... citeste toata stirea