FOTO Balustrada din zona de belvedere de pe Tampa a fost reconditionata

Pentru ca brasovenii si turistii care urca pe Varful Tampa sa fie in siguranta, administratorii rezervatiei au reconditionat balustrada de la belvedere de pe munte.Zona de belvedere de pe Tampa, de langa Literele "Brasov", are acum un aspect nou, este mai sigura si mai curata.Administratorii, impreuna cu voluntari au lucrat intens in ultima perioada pentru ca cei care ajung aici sa fie in siguranta si sa se bucure de panorama orasului.De ... citeste toata stirea