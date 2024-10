FOTO Barbat din Covasna prins cu droguri ascunse in perna, pregatite pentru balul bobocilor

Un barbat din Covasna a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins in flagrant delict cu droguri si arme albe, in timp ce se deplasa intre localitati unde aveau loc baluri ale bobocilor.Un barbat de 34 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins in flagrant delict de politistii din Covasna cu 190 de grame de amfetamina, drog de mare risc. La el au mai fost gasite arme albe, iar anchetatorii au stabilit ca, atunci cand a fost prins, el mergea in diferite localitati unde aveau loc ... citește toată știrea