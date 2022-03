FOTO Brasovul va avea cea mai moderna maternitate de stat din Romania

Corpul nou al Maternitatii Brasov a intrat intr-un amplu proces de reabilitare si eficientizare energetica, astfel ca in vara anului 2023, Brasovul va dispune de cea mai moderna maternitate publica din tara.Totul, in cadrul proiectului "Modernizare, dotare si eficientizare energetica a corpului S+P+7+M si corp extindere (de legatura) existent intre corpul nou si corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie *Dr. I.A. Sbarcea* Brasov", in valoare totala de 26.552.919,96 lei, ... citeste toata stirea