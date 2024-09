FOTO Caine salvat dintre daramaturi, de pompierii brasoveni, dupa inundatiile din Slobozia Conachi

Pompierii de la ISU Brasov au salvat un catel, de sub daramaturi, in satul Slobozia Conachi, grav lovit de inundatii.Pompierii brasoveni prezenti in satul Slobozia Conachi, acre ajuta la a reducerea efectelelor devastatoare ale inundatiilor care au afectat zona, au avut parte de o misiune cu totul deosebita. Acestia au salvat un caine prins sub daramaturi. Dupa ce l-au scos in siguranta, i-au oferit apa, hrana si cateva mangaieri pline de grija."In satul Slobozia Conachi, colegii nostri ... citește toată știrea